ЧП в Москве: педофил напал на девочку в лифте

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в нападении на девочку и сексуальном насилии над ней. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло в подъезде жилого дома на юго-западе Москвы. Мужчина напал на малолетнюю девочку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».)

Подозреваемый задержан. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также возможные эпизоды аналогичных преступлений, к которым мужчина может быть причастен.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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