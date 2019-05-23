российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 мая 2019, 16:51 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

600 тысяч за каждую: в Подмосковье сутенер пытался продать двух школьниц в секс-рабство

В Подмосковье 18-летний молодой человек пытался продать в сексуальное рабство двух старшеклассниц. Безработный житель Тамбовской области хотел получить за продажу двух москвичек-учениц 9 класса 1,2 млн рублей.

Подозреваемый был задержали накануне, 22 мая, около кафе Kafenda в Лобне, передает РИАМО.

Сообщается, что в настоящее время молодой человек доставлен в отделение полиции. Известно, что он ранее уже был судим по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.05.19

«Кризиса нет»: треть россиян считают себя бедняками. / В Госдуме заговорили о преодолении вето СовФеда по закону о коллекторах. / ЧП в Москве: педофил напал на девочку в лифте. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

Глава подмосковного Лосино-Петровского попался на систематических взятках

Дело о «пьяном мальчике»: эксперт отправится на исправительные работы

Взрыв на АЗС в Подмосковье: есть погибшие и раненые

Имущество экс-главы Клинского района на 4 млрд рублей арестовано

«Как после теракта»: в подмосковном торговом центре рухнул потолок

В Подмосковье обезврежена террористическая ячейка: задержаны семь экстремистов

В Подмосковье обезврежен лидер жестокой этнической группировки

В Подмосковье рядом с магазином нашли труп новорожденного ребенка

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,

Новости партнеров