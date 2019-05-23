600 тысяч за каждую: в Подмосковье сутенер пытался продать двух школьниц в секс-рабство

В Подмосковье 18-летний молодой человек пытался продать в сексуальное рабство двух старшеклассниц. Безработный житель Тамбовской области хотел получить за продажу двух москвичек-учениц 9 класса 1,2 млн рублей.

Подозреваемый был задержали накануне, 22 мая, около кафе Kafenda в Лобне, передает РИАМО.

Сообщается, что в настоящее время молодой человек доставлен в отделение полиции. Известно, что он ранее уже был судим по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.05.19

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