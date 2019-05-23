В Подмосковье обезврежена банда, грабившая дальнобойщиков

В Подмосковье задержаны участников банды, которая нападала на дальнобойщиков. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники орудовали в районе 33-37-го километра трассы Москва – Дон. Преступники под различными предлогами останавливали фуры, избивали водителей, а затем угоняли машины и похищали груз – крупные партии одежды. По данным полиции, потерпевшими были крупные оптовики, которые выезжали с территории одного из столичных рынков. По данным фактам было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст 162 УК РФ («Разбой»).

По подозрению в преступлении задержаны двое выходцев из Закавказья 1986 и 1988 годов рождения. При обысках по местам их жительства обнаружены комплекты новой одежды и обуви. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.05.19

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