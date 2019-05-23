«Ситуация будет накаляться»: Россия вступила в новую фазу революции

Внутренний кризис в России связан с крушением «псевдоконсенсуса» 90-х годов – ни политическую элиту, ни народ больше не устраивает нынешнее положение вещей. Стране нужны новые лидеры и силы, которые способны предложить настоящий образ будущего и в случае необходимости сформировать «теневое правительство». Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», было высказано на дискуссионной площадке кубов консервативной тематики «Национальная альтернатива», где обсуждали тему «Гражданский патриотизм. Кризис политической системы России и пути выхода из кризиса».

По мнению директора института Нового общества, экономиста Василия Колташова, сложная внутренняя ситуация в России, которая сопряжена с обострением социальной напряженности, связанна с двумя процессами – реставрацией революции 1917 года, которая не была завершена в полном объеме, и изменением роли России на внешнеполитической арене.

Он напомнил, что после развала СССР люди «ушли» в частную жизнь. «Кульминацией этого были нулевые годы – там никто ничего не хотел делать, ни в чем участвовать – все занимались своими делами: кто-то дачу хотел достроить, кто-то квартиру купить, целое поколение кинулось в фирмы», – сказал Колташов и отметил, что это вполне устраивало власть.

«Самым главным вопросом является вопрос: откуда кризис? С точки зрения власти, все было нормально, все работало – какое-то число людей ходило на выборы – какой-то процент они получали. С точки зрения думской оппозиции, тоже все нормально. Понятные и прозрачные процессы в обществе, все шло примерно так, как в нулевые, и тут – бах! И мы обсуждаем кризис, и все это понимают, что он на самом деле есть», – обратил внимание эксперт.

По его словам, истоки, частично внешнеэкономические, лежат в 2008 году. «Тогда начался глобальный экономический кризис. Тогда мы узнали, что есть такой мировой кризис, что финансовые рынки могут рухнуть так, что одна пыль останется», – сказал он и напомнил, что тогда страны БРИКС, организация, в которую входит и Россия, во многом помогли Западу устоять.

«События 2013-2016 годов уже очень серьезно изменили нашу финансовую и политическую реальность. Запад, который получал от БРИКС помощь в 2008 году – мы помогали, мы их спасали – начал наносить удары. Они справились со своими проблемами, у них уже не было падения, стрессового экономического состояния и они пошли в политическое наступление», – считает эксперт.

При этом он отметил, что новая политическая роль России, давление, которое страна начала испытывать, во многом изменило внутреннюю ситуацию. «Роль России в процессе поменялась. Это влияет на внутреннюю ситуацию. Особенно это повлияло на общество, которое вдруг начало пробуждаться примерно с 2014 года. Это очень важно для понимания того, что происходит у нас теперь. Почему такая внешнеполитическая повестка меняет положение дел в стране, заставляет менять губернаторов, обсуждать то, что нам делать, как относиться к либералам, констатировать наконец, что у нас в политике есть два денежных потока, Кремль и Запад – Вашингтон и Лондон», – сказал Колташов.

В то же время, как полагает эксперт, изменение внутриполитической ситуации совпало со стихийным процессом реставрации революции 1917 года. «Только кажется, что национальная история – это некий стихийные процесс, который происходит в отрыве от нас. На самом деле, мы в 20-м веке пережили великую революцию, но пережили ее не до конца. Каждая революция проходит этап реставрации. Он характеризуется первоначально отрицанием прошлого, уходом в частную жизнь – это очень удобно с точки зрения манипулятивной политики, что у нас и было в нулевые годы. Сейчас в связи с изменением внешних условий (ухудшением экономической ситуации и нападками со стороны Запада), мы начали переходить в некое зрелое состояние этой реставрации», – считает Колташов.

По его оценке, сейчас Россия приблизилась к окончанию первой стадии реставрации, которая характеризуется отрицанием прошлого, и нуждается в формировании новых экономических и социальных реалий. «Реставрация – стадия национального развития, на которой складывается экономика в том числе. При этом, когда будет создаваться новая политическая форма, она должна будет опираться на этот естественный процесс символического возрождения и очень медленного складывания гражданского общества. Мы начинаем выходить из частной жизни. Там не было места героическим символам – это все никого не интересовало. А сейчас символы начинают оживать», – отметил он.

Бывший глава Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московской патриархии, протоиерей Всеволод Чаплин, также принимавший участие в дискуссии, согласился, что Россия стоит на пороге больших перемен, так как «псевдоконсенсус», который был достигнут в 90-е годы и закреплен в Конституции, очевидно уже не устраивает ни значительную часть политических элит, ни народ. При этом, по его мнению, ситуация должна накалиться до предела.

«Настоящая политика начнется только тогда, когда у кого-то из живущих в стране людей политика будет ассоциироваться с вопросами жизни и смерти. Политика без крови – это не политика. Когда-нибудь это опять станет реальностью, иначе не бывает – народ, в котором политика и кровь разделены, – это уже мертвый народ. Нужно быть готовыми к кризисным моментам», – сказал протоиерей.

В связи с этим Чаплин также выразил уверенность, что ситуация будет требовать новых решений и быстрых реакций альтернативных сил, которые до этого момента находились в периферии политической жизни. «Это процесс обязательно будет происходить. Важно к моменту, когда процесс будет оформляться – выдвинуть предложения», – сказал он.

С его точки зрения, нынешние политические силы уже сейчас должны разрабатывать свои программы возможного будущего. «Чтобы в нужный момент сказать: а вот – наше альтернативное правительство, а вот – наш проект Конституции. Для того, чтобы к этому быть готовыми, очень важно сейчас вместе выработать некоторые базовые вещи. Может быть, точечные меры – пересмотреть роль ЦБ в жизни страны, обязательства государства, как социального института. Разработать это, и облечь в форму документа. Нужно быть умнее, чем наши глупые оппоненты – а это глупые люди. Даже те западные центры, которые рулят оппозицией (по большей части, либеральной), достаточно глупые люди», – заявил он.

«Может быть, стоит подумать и об избрании «теневого правительства». Может быть, это будет поводом для истерики, но будет хорошо подхвачено населением», – заключил Чаплин.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.05.19

В Подмосковье обезврежена банда, грабившая дальнобойщиков. / «Гнать надо в шею министра Топилина!» В Госдуме «выписали» шесть страниц рекомендаций для минсоцтруда РФ. / 600 тысяч за каждую: в Подмосковье сутенер пытался продать двух школьниц в секс-рабство. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»