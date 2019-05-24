Прокуратура Москвы отняла пруд у фирмы структур Гуцериева

В Москве прокуратура через суд добилась возврата берега реки Варварки в государственную собственность. Участок в поселении Сосенское незаконно оказался в собственности фирмы «БИОС», которая, по данным из открытых источников, принадлежала к структурам семьи олигарха Михаила Гуцериева.

Как сообщает пресс-служба межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы, надзорное ведомство через суд возвращает берега рек и прудов Сосенского в госсобственность. В результате очередной проверки прокурорские работники обнаружили, что ООО «БИОС» незаконно получила больше 3 гектаров берега реки Варварки и пруда Утятник вблизи деревни Бачурино.

По закону водные объекты не могут находиться в частной собственности – это нарушает права россиян на бесплатное пользование реками и прудами. Прокуратура направила иск в Щербинский районный суд Москвы, потребовав признать недействительным образование этого участка и вернуть его государству.

Суд полностью согласился с природоохранной прокуратурой. Теперь надзорное ведомство намерено добиться исполнения решения суда.

По данным из открытых источников, ООО «БИОС», зарегистрированное в поселении Сосенское, в 2017 году было указано в списке лиц, аффилированных с АО «ЛК «Европлан» – компанией, входящей в структуру активов семьи бизнесмена Михаила Гуцериева. В том же году сетевое издание ТиНАО Москвы «МосГазета» сообщала о намерении прокуратуры вернуть в госсобственность несколько прудов и береговых участков в Сосенском, владельцами которых на тот момент являлись ЗАО «Проект-град» (группа «БИН» структуры Гуцериева), бывший топ-менеджер корпорации «Роснано» Леонид Меламед и государственная корпорация «Агенство по страхованию вкладов» (АСВ).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.05.19

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