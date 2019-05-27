ЧП в Москве: водитель иномарки сбил полицейского

В Москве молодой человек наехал на автомобиле на инспектора ГИБДД и пытался скрыться от полиции. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, ЧП произошло 26 мая в 3:25 на Кутузовском проспекте.

Инспектор остановил автомобиль «Тойота Ленд Крузер 200». Водитель при общении с инспектором ГИБДД повел себя неадекватно, а затем попытался просто уехать.

Сотрудники автоинспекции начали его преследовать и, когда правонарушитель остановился на красный сигнал светофора, попытались его задержать. Однако мужчина резко вывернул руль вправо и наехал на инспектора, после чего продолжил движение.

В конце концов иномарка была остановлена, водитель задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, подозреваемым оказался молодой человек 1992 года рождения. В ходе проверки документов были выявлены признаки административного правонарушения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По данным СМИ, задержанный – сын бывшего сенатора от Амурской области Амира Галлямова Тимур. Его удалось задержать только спустя 20 минут погони на пересечении Минской и Мосфильмовской улиц, отмечает телеканал «Звезда».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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