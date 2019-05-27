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Понедельник, 27 мая 2019, 14:15 мск

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ЧП в Подмосковье: двухлетний ребенок попал в реанимацию после нападения бродячей собаки

В Подмосковье бродячая собака искусала 2-летнего ребенка. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло вечером 26 мая во дворе одного из жилых домов в Ногинске. Из-за нападения собаки ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Следователи устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагается, что результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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