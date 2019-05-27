В Москве подан иск о банкротстве Фонда капитального ремонта

Иск о банкротстве к Фонду капремонта (ФКР) многоквартирных домов Москвы поступил в столичный Арбитраж. Его подало Товарищество собственников недвижимости «Дружный дом». Документ зарегистрирован в суде 24 мая.

Дата заседания пока не назначена. Подробности и сумма иска на сайте суда не сообщаются.

В самом ТСН «Дружный дом» корреспонденту РИА «Новый День» сообщили, что иск о банкротстве к Фонду подан из-за того, что ФКР не выполняет решение суда о перечислении средств, собранных жильцами дома, на отдельный спецсчет в Сбербанке.

Это не первый иск ТСН «Дружный дом» из новой Москвы к столичному Фонду капремонта. В июле прошлого года Товарищество через суд потребовало от ФКР перевести на спецсчет в Сбербанке все средства, собранные на капитальный ремонт дома №12 в 3 микрорайоне г. Московский, а все необходимые документы передать ТСН. Основанием стало общее собрание собственников недвижимости в этом доме, которые решили забрать деньги из ФКР и копить их на собственном счете в банке. По закону ФКР должен быть в пятидневный срок передать документы, однако делать этого не стал. «Дружный дом» обратился в суд, и первую инстанцию в ноябре прошлого года проиграл – суд принял сторону Фонда капремонта, который заявил, что ТСН не указал точную сумму перевода и неверно оформил документы.

«Дружный дом» обжаловал это решение в Девятом арбитражном апелляционном суде, и 24 апреля выиграл дело. После этого ТСН подал иск к Фонду о возмещении судебных расходов на сумму более 80 тысяч рублей, заседание по этому делу назначено на 24 июня.

Очередное исковое заявление от ТСН поступило в столичный Арбитраж 23 мая, сумма требований составила 194 тысячи рублей. 24 мая «Дружный дом» подал заявление с просьбой признать Фонд капремонта Москвы банкротом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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