«Оставьте его себе…»: в Москве женщина бросила 6-летнего сына в игровой комнате ТЦ

В Москве женщина бросила своего 6-летнего сына в игровой комнате и предложила сотрудникам торгового центра «оставить его себе». Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, ЧП произошло накануне в ТЦ на Лобненской улице.

В 12:38 женщина оставила в игровой комнате мальчика 6 лет. Спустя семь часов администрация ТЦ попыталась связаться с мамой ребенка по телефону, но та отказалась забирать мальчика и предложила оставить его себе, и перестала отвечать на телефонные звонки.

Сотрудники торгового центра были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. В пресс-службе столичного главка Следственного комитета сообщили, что по данному факту организована доследственная проверка.

В настоящий момент мальчик находится в медицинском учреждении. Личность его мамы установлена, женщина доставлена в следственные органы для опроса и проведения проверочных мероприятий.

Следователи совместно с сотрудниками органов опеки проверят жилищные условия ребенка, а также исполнение обязанностей по воспитанию ребенка его родителями. Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, это не первый подобный случай за последнее время. 16 мая 21-летняя женщина и ее 27-летний сожитель привезли двухлетнюю девочку в поликлинику на севере Москвы, бросили ее одну и уехали, так как ребёнок мешал их дальнейшим взаимоотношениям.

14 октября 2018 года в подъезде многоэтажного дома в подмосковном Щелкове жильцы нашли 2-летнего мальчика, которого бросила мать. На допросе женщина сказала, что умышленно оставила малыша «ввиду сложной жизненной ситуации и материальных трудностей», после чего отправилась на поезде к подруге в Саратов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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