Счетная палата пообещала обратить внимание на Клишаса и Бокову из-за закона об «автономном Рунете»

Ответственность за «бесплатные» для бюджета законопроекты, которые внезапно обретают цену во втором чтении, усилится. С таким заявлением, как передает корреспондент РИА «Новый День», на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам выступил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Типичной практикой Кудрин назвал ситуацию, когда при внесении законопроекта в финансово-экономическом обосновании указано, что бюджетные ресурсы на его реализацию не потребуются, однако «во втором чтении выясняется, что они уже нужны, и бюджет понесет нагрузку – но при первом чтении это игнорируется».

«Мы хотим, чтобы усилили ответственность за некачественные заключения, – сообщил Кудрин. – И будем обращать внимание на авторов такого рода законопроектов».

Напомним, в первом чтении законопроект об «автономном Рунете», внесенный в Госдуму сенаторами Андреем Клишасом, Людмилой Боковой и депутатом от ЛДПР Андреем Луговым, не предполагал расходов из федерального бюджета. Именно Счетная палата указала на то, что реализация этой инициативы потребует серьезных финансовых затрат. Речь идет о десятках миллиардов рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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