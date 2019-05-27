Счетная палата решила взяться за недострои

Счетная палата пересчитает все недостроенные объекты в России, соответствующая информация станет основой для рейтинга регионов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая сегодня на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Он напомнил, что большой резонанс вызвала проверка объектов незавершенного строительства в Северокавказском федеральном округе, где обнаружилось больше четырех тысяч долгостроев, в которые уже вложено больше 100 млрд рублей. «Большинство объектов старые, заброшенные, утерявшие свойства для достройки», – пояснил Кудрин, отметив, что поручения по инвентаризации таких объектов были, но они не выполнялись.

«Мы поставили себе задачу дать такой же толчок по всей стране, – заявил он. – Создадим рейтинги регионов и список всех объектов, которые в каждом регионе стоят незавершенными».

В Счетной палате рассчитывают, что такие показательные рейтинги обратят внимание депутатов на подобные объекты, а те смогут убедить руководство регионов взяться за недострои.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.05.19

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