«Рынок – это «а куда вы денетесь?» Минэкономразвития в СовФеде заставили отвечать за новый порядок техосмотра

Новый порядок техосмотра не приведет к взлету цен на услугу. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила директор департамента Минэкономразвития Надежда Машкова, выступая сегодня на заседании комитета Совета Федерации по бюджету. Чиновница сослалась на слова участников этого рынка, которые участвовали в разработке законопроекта.

С вопросом о цели введения нового порядка к авторам закона обратился сенатор от Республики Коми Дмитрий Шатохин. «И мы сейчас, голосуя, 100% уверены, что не будет повышения цен в этой области? Потому что техосмотр проходят абсолютно все, если вдруг этих компаний станет меньше, значит, рынок немножко сожмется и не исключено, что ценовая составляющая ухудшится», – сказал он.

Представитель Минэкономразвития сообщила, что законопроект изначально обсуждался с участием большой группы экспертов-участников рынка. «И они, и регионы не ожидают увеличения стоимости, – заверила Машкова. – Математика очень понятна: сегодня достаточно легко купить техосмотр, не проводя его физически, и легальные участники рынка не видят потребителей своих услуг. Если потребители придут к ним, то у пункта техосмотра будут легальные доходы, а не у тех, кто торгует этими документами. Поэтому на стоимости самого техосмотра это не должно отразиться, нас в этом заверили все участники рынка».

Объяснение вызвало сомнения у сенаторов. Представитель Красноярского края Валерий Семенов напомнил коллегам о ситуации на рынке автострахования, где компаниям также указали максимальную планку, выше которой цену поднимать нельзя.

«Мы сейчас изменили ставки по страхованию, – указал он. – А вы знаете, что в Московском регионе всего одна страховая компания сделала [расценки] по среднему уровню, а все остальные – по максимальному, по которому мы им дали право? И сегодня все люди, которые будут страховать автомобили, будут существенно доплачивать по отношению к 2018 году. Только одна компания сделала средний уровень ставки. А мы говорили, что все пойдут на то, чтобы сделать их ниже и бороться за рынок. Никто не борется. Потому что рынок – это «куда вы денетесь?» Застраховаться надо».

Кроме того, на заседании комитета СФ выяснилось, что сенатор Виктор Озеров направлял в Госдуму 155 поправок к этому законопроекту, однако только 10 из них нашли отражение в документе – и то потому, что оказались аналогичны правительственным правкам. Между тем, идеи Озерова работают на развитие и расширение законопроекта, отметили сенаторы. Чтобы столь серьезный труд не пропал даром, было предложено дать поручение комитету по экономической политике проанализировать эти предложения и по возможности подготовить на их основе новый законопроект.

Правительственный закон о новом порядке техобслуживания, в частности, уточняет схему ведения реестра операторов техосмотра и порядок их аккредитации. В реестре будут содержаться сведения о техэскпертах и транспортных средствах. Закон предусматривает также обязательную фотофиксацию процедуры техосмотра.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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