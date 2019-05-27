Тайна пропавшей балерины Большого театра может проясниться: в Москве обнаружен череп

В Москве обнаружен человеческий череп. По данным источников, он может принадлежать балерине Большого театра, пропавшей 5 лет назад.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, череп был обнаружен еще 18 мая в лесополосе на востоке города. По данному факту организована доследственная проверка.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Предполагается, что результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет «Росбалт», череп обнаружили дети, гулявшие вдоль Москвы-реки. По некоторым данным, он может принадлежать пропавшей пять лет назад балерине Большого театра Ольге Деминой. Экспертиза осложнена тем, что пока не удалось найти челюсть, и специалистам придется устанавливать принадлежность черепа с помощью анализа ДНК.

Напомним, балерина пропала в 2014 году. В 2017 году СМИ сообщали о задержании подозреваемого в ее убийстве Малхаза Джавоева. Мужчина якобы привлек девушку к свадебной афере, чтобы присвоить жилье, а потом решил избавиться от свидетеля.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.05.19

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