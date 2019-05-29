За скандал с силовиками в Очаково взялся Штаб по контролю за реновацией

В скандал в московском районе Очаково вмешался Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации. Общественники решили запросить в профильных ведомствах всю документацию на строительство высотки во дворе домов по улице Большая Очаковская, где ранее произошло скандальное столкновение жителей с полицией и застройщиком.

Член Общественного штаба, член Общественной палаты Москвы Сергей Ладочкин заверил москвичей, что запросы по поводу разрешительной документации будут оперативно направлены в профильные строительные и надзорные ведомства, сообщается на сайте организации.

В Штаб от имени жителей района Очаково-Матвеевское обратился Игорь Суханов. Он рассказал, что, по мнению жильцов ближайших домов, строительство высотки во дворе является точечной застройкой и ведется с нарушениями. В частности, москвичи уверены, что многоэтажка будет влиять на инсоляцию соседних домов, застройщик возведет дом без всякого благоустройства – к примеру, там не будет детской площадки. Договор аренды на участок просрочен, уверены жители района, а завезенные в понедельник застройщиком бетонные блоки выходят за рамки стройплощадки и находятся на территории дворового проезда. Кроме того, москвичи уверены, что в результате стройки их квартиры в соседних домах серьезно упадут в цене.

Ладочкин со своей стороны обратил внимание жителей Очаково, что участок официально отдан правительством Москвы под дом по реновации, и никакого коммерческого жилья там не планируется. «Нужно посмотреть и договор аренды, и проект дома, посмотреть, как он влияет на рядом расположенные здания. Ни в коем случае дом не должен быть без детской площадки. Игровые места для будущих поколений – это обязательный пункт, который указан в Постановлении Правительства Москвы от 8 августа 2017 года № 515 «Об утверждении Базовых требований к благоустройству территории жилой застройки». И компания, выигравшая конкурс на строительство дома, обязана его соблюдать», – заявил он.

Напомним, в понедельник утром во дворе дома по улице Большая Очаковская, 35А, произошли столкновения местных жителей и поддержавших их общественных активистов с полицией. Силовики приехали вместе с застройщиком, который привез на площадку бетонные блоки. Несколько видеороликов со сценами жесткого задержания пожилых женщин получили большой резонанс в Сети. В автокзаках оказались 10 человек, большую часть полицейские отпустили вечером, однако общественники Иван Рожков и Надежда Чижова были задержаны до утра следующего дня – их обвинили по ст. 20.2 КоАП. Во вторник в Никулинском суде Москвы административное дело в отношении Чижовой прекратили, однако Рожкова суд приговорил к 12 суткам административного ареста. Как сообщила в соцсетях Чижова, приговор будет обжалован, апелляция может быть рассмотрена уже в четверг, 30 июня.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.05.19

Бельгия выдала России террориста спустя год после задержания. / Майский указ Путина невыполним: реальные доходы жителей РФ продолжат падение. / Подорожание авиационного керосина срывает выполнение указа Путина. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»