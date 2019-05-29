«Мусорное Подмосковье»: жители региона перекрыли дорогу на мусорный полигон и выдвинули требования к властям

В подмосковном Рузском городском округе разгорелся новый скандал вокруг местной мусорной свалки. Местные жители перекрыли дорогу к полигону ООО «Экотехнопарк» и заявили, что не пропустят туда автомобили.

При этом жители Рузы выдвинули ряд требований к властям, в числе которых – немедленное начало работ по вывозу мусора с полигона, полный запрет на ввоз туда новых бытовых, строительных и медицинских отходов, предоставление общественникам полного комплекта заключений государственной экологической экспертизы на комплекс переработки и захоронения хвостов (остатков сортировки) отходов.

Видео акции уже появилось в Интернете. В ролике видно, что около десяти женщин с плакатами стоят поперек дороги. Подъехавший автомобиль был вынужден остановиться перед «живой цепью». В комментариях к видео пользоватенли соцсетей спрашивают, надо ли активистам привезти воду, еду, и сменить кого-то из них в течение дня.

Полный список требований протестующих появился на портале Аctivatica.org. В нем утверждается, что во время работы по созданию комплекса по переработке и размещению хвостов отходов в Рузском городском округе Московской области «неоднократно было нарушено законодательство со стороны застройщика, администрации РГО, Министерства экологии и природопользования МО, а также Министерства ЖКХ МО; а надзорные органы никак не реагируют на обращения, заявления жителей или покрывают строительство столь небезопасного объекта на берегу водоёма». Местные жители уверены, что полигон несёт угрозу жизни населения, и, отчаявшись достучаться до чиновников иными способами, решили перекрыть дорогу к полигону компании «Экотехнопарк», субарендатором которого выступает ООО «Полигон 2004».

В числе требований – незамедлительно начать работы по вывозу мусора с ОПН ТКО «Щелканово», при этом администрация Рузы должна взять на себя ответственность за просрочку вывоза отходов с полигона. Если «Полигон 2004» не выполнит работы, сделать это должна администрация своими силами.

Кроме того, жители Рузского района требуют полного запрета на ввоз сюда бытовых, строительных и медицинских отходов, предоставления активистам полного определения Мособлсуда по иску об оспаривании внесения «Экотехнопарка» в территориальную схему Московской области по обращению с отходами, а также полной документации государственной экологической экспертизы проекта. Эти документы, считают протестующие, должны быть рассмотрены в Минэкологии РФ с участием активистов и привлечением научных сотрудников. Следственный комитет РФ и прокуратура должны начать расследование ситуации и проверить, не было ли факта подлога договоров на вывоз отходов.

Протесты против полигона в бывшем карьере Сычевского горно-обогатительного комбината около деревни Щелканово, начались больше года назад. По проекту здесь предполагается построить современный мусороперерабатывающий завод, однако на 11 месяцев власти разрешили там складирование мусора. После этого все отходы должны быть вывезены с площадки. Пока обещанной очистки полигона не произошло.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.05.19

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