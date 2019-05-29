«Чайки разносят!» «Горячая мусорная точка» Подмосковья снова оказалась в центре скандала

В Подмосковье к активистам, перекрывшим дорогу на мусорный полигон около деревни Щелканово, прибыли представители администрации Рузы, компании «Экотехнопарк» и полиция. Видео встречи появилось в группе «Сычево против» в соцсети «ВКонтакте».

Местные жители требуют полного вывоза отходов с «временной» свалки. На дороге скопилось несколько самосвалов – протестующие не пропустили их на полигон. В итоге договоренность о встрече за «круглым столом» все же была достигнута.

В нескольких видеороликах сняты переговоры между участниками конфликта. «Срок эксплуатации «времянки» закончился, пусть вывозят, это наши требования! – кричат активисты. – Здесь вода! Мы не против завода. Но именно место выбрано неправильно, это вода, здесь кругом озера».

«В Москве дизентерия из-за этого, оспа идет! Чайки разносят! В зоопитомнике начнется эпидемия! Мы не дадим загубить зоопитомник!» – возмущенно заявляет мужчина. «Администрация поручалась, что все будет вывезено! Давайте вывозите, раз поручались», – требуют жители Рузского района

Представитель компании «Экотехнопарк» попросил полицию принять меры к разблокировке дороги. «Сейчас у меня сюда едут сотрудники. Уважаемые, вы, по-моему, в прошлом году привлекались уже. Нет? Я вас предупреждаю. Я вам объяснил, что ваши действия по перекрытию въезда на строительную площадку незаконны. Если не разблокируете дорогу, мы будем привекать вас к административной ответственности по статье 20.2. КоАП РФ», – заявил полицейский.

«Не надо нам угрожать! Они действуют незаконно, почему вы не можете встать на защиту Рузской администрации?» – возмутились местные жители. На предложенную «Экотехнопарком» экскурсию по полигону они согласились, а по итогу вынесли вердикт: «Все как обычно – обычная сортировка, мусор на ОПН не накрыт, территорию затапливает. Вместо красивой сказки наглая ложь. Ну, впрочем, как и всегда».

Однако долгие переговоры все же привели к результату. Первый заместитель главы администрации Рузского городского округа Андрей Блощинский предложил активистам сегодня же направить чиновникам список своих представителей и предложения по повестке предстоящей встречи, которую предполагается организовать в пятницу. Активисты приняли предложение, и согласились разблокировать дорогу.

Напомним, протесты против мусорного полигона в бывшем карьере Сычевского горно-обогатительного комбината около деревни Щелканово начались больше года назад. По проекту здесь предполагается построить современный мусороперерабатывающий завод, однако на 11 месяцев власти разрешили там складирование мусора. После этого все отходы должны быть вывезены с площадки. Пока обещанной очистки полигона не произошло.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.05.19

Эхо 90-х еще «аукается»: известный экономист Игорь Николаев о «развитии» России. / «Где прокуроры-то?» Жириновский упрекнул Чайку за «черных копателей» и Мамаева с Кокориным. / Жириновский решил отправить россиян в ссылку: «Сказать, что пять месяцев ты в Москве жить не будешь». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»