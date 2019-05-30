Арест защитника Очакова Ивана Рожкова рассмотрят в СПЧ

Ситуацию с арестом на 12 суток москвича Ивана Рожкова, который выступал против точечной застройки двора в районе Очаково, рассмотрит Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ). С соответствующей просьбой к председателю СПЧ Михаилу Федотову обратился политик, член федерального политкомитета партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

Видео разговора Митрохина с главой СПЧ появилось в соцсетях. Федотов пообещал взять историю с Рожковым на особый контроль.

В письме, которое Митрохин направил в СПЧ, отмечается, что суд признал собрание жителей во дворе несогласованным митингом, хотя эта встреча не отвечала установленным законом признакам митинга. Политик попросил СПЧ принять находящиеся в его компетенции меры для пересмотра необоснованного решения суда, который 28 мая отправил Рожкова под арест на 12 суток.

Как сообщал «Новый День», утром 27 мая во дворе на улице Большая Очаковская, 35А произошли жесткие столкновения местных жителей с полицией. Люди вышли защищать свой двор, в котором мэрия разрешила построить высотный дом по программе реновации. Люди уверены, что речь идет о точечной застройке, которая в столице запрещена законом. Кроме того, во дворе в майские праздники местные жители за свой счет разбили сквер и решили поставить в нем памятник разведчице Елене Колесовой, именем которой названа улица.

В начале мая жителям несколько раз удавалось предотвратить вырубку деревьев и въезд во двор тяжелой строительной техники, однако утром 27 мая застройщик концерн «КРОСТ» привел с собой полицию. Силовики жестко задержали 10 человек, в числе которых были пожилые женщины – их за руки волоком тащили по земле и забрасывали в автозак. Видеоролики с действиями сотрудников полиции широко разошлись в Сети.

В числе задержанных оказались столичные общественники Иван Рожков и Надежда Чижова. Ранее Иван Рожков со своими соседями сумел защитить от сноса дома в Кунцево, после чего удачный опыт борцов с реконструкцией московских кварталов и точечной застройкой стали перенимать в других районах столицы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.19

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