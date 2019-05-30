В Подмосковье мать бросила в хостеле двоих детей: малышей отвезли в больницу

В Подмосковье женщина оставила в хостеле полуторагодовалых мальчика и девочку. Предполагаемую мать малышей сейчас ищут следователи, дети находятся в больнице. Медики уже дали заключение о состоянии их здоровья.

Двоих детей в хостел в подмосковных Котельниках женщина оставила во вторник. Администратору она заявила, что хотела бы заселиться, однако при себе у нее не оказалось паспорта. Дама сказала, что забыла его машине и вышла якобы за документом. Дети остались около администратора. Когда мать не появилась в течение нескольких часов, сотрудники хостела вызвали полицию, сообщает телеканал «360» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову.

Малышей пришлось отправить в больницу, у них были насморк и кашель. Серьезной угрозы для их здоровья и жизни нет, врачи считают их состояние и развитие нормальным, уточняет «РенТВ». Женщину, оставившую детей, предположительно зовут Алена. У нее русые волосы и серо-голубые глаза.

Мишонова обратилась ко всем, кто располагает хоть какой-то информацией о детях или их семье, с просьбой выйти на связь с полицией. «Мы по-прежнему надеемся, что что-то произошло невероятное, а не чудовищная ситуация, когда мама по своему желанию бросила детей», – отметила она.

Следственный комитет начал проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.19

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