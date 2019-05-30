«Левада-центр»: москвичей больше всего раздражают платные парковки

Москвичей больше всего раздражают высокие цены на парковки в столице и отсутствие достаточного количества мест для автостоянки. К такому выводу пришли эксперты «Левада-центра», которые в конце апреля опросили москвичей о проблемах города. На втором месте среди наиболее волнующих проблем оказались пробки и большое количество мигрантов.

Проблемы платных парковок и огромных штрафов за их неоплату на первое место поставили 24% опрошенных. Еще 15% жителей столицы волнуют пробки, загруженность дорог и большое количество мигрантов и гастарбайтеров в столице. 14% респондентов в качестве основной проблемы назвали ремонт дорог и их качество, такое же количество беспокоят проблемы здравоохранения. Рост цен вызывает озабоченность 13% горожан, озеленение и благоустройство волнуют 12%.

Низкие пенсии и безработица являются проблемой для 11% опрошенных, грязь на улицах и в подъездах домов, а также экология – для 10% москвичей. Еще 8% отмечают проблемы в системе столичного образования, детских садах и школах. Низкое качество услуг ЖКХ и высокие цены на них назвали проблемой 7% москвичей, такое же количество горожан недовольны перенаселением и расширением города. Менее всего жителей столицы беспокоят коррупция и бюрократия (6%) и вывоз мусора (6%).

В «Левада-центре» отметили, что к работам по благоустройству города, уличным фестивалям и праздникам горожане относятся положительно – такой ответ дали 85% опрошенных. Программу реновации жилья одобряют 74% респондентов, отрицательно к ней относятся только 13% горожан.

Опрос был проведен среди 505 респондентов от 18 лет и старше на улицах Москвы методом личного интервью, отметили в «Левада-центре».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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