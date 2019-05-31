Против правового беспредела: ЛДПР выступит в защиту Сербии

Сегодня в Москве Либерально-демократическая партия России во главе с бессменным лидером Владимиром Жириновским проведет акцию в поддержку сербского народа, против которого на этой неделе албанское руководство косовского края устроило акцию устрашения.

«Жириновский, депутаты и активисты партии выйдут к стенам посольства Сербии в Москве, чтобы поддержать дружественный России славянский народ. Причиной митинга стал правовой беспредел в Косово», – говорится в сообщении пресс-службы партии.

Как сообщал «Новый День», 28 мая в 6 часов утра косовский «спецназ» ROSU напал на сербские общины, разгоняя людей слезоточивым газом, резиновыми дубинками, шумовыми гранатами. В перестрелке пострадали трое людей. Были бадержаны более 20 человек, в том числе российский гражданин – сотрудник международной миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков. С травмами головы его доставили в местную больницу. Албанские власти Косово утверждают, что россиянин якобы «был замаскирован под дипломата», а его целью было «помешать полиции».

МИД России выступил с осуждением действий Приштины, назвав это ЧП провокацией, направленной на обострение межнациональной розни, что лишает смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.05.19

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