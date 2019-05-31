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Пятница, 31 мая 2019, 10:57 мск

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Против правового беспредела: ЛДПР выступит в защиту Сербии

Сегодня в Москве Либерально-демократическая партия России во главе с бессменным лидером Владимиром Жириновским проведет акцию в поддержку сербского народа, против которого на этой неделе албанское руководство косовского края устроило акцию устрашения.

«Жириновский, депутаты и активисты партии выйдут к стенам посольства Сербии в Москве, чтобы поддержать дружественный России славянский народ. Причиной митинга стал правовой беспредел в Косово», – говорится в сообщении пресс-службы партии.

Как сообщал «Новый День», 28 мая в 6 часов утра косовский «спецназ» ROSU напал на сербские общины, разгоняя людей слезоточивым газом, резиновыми дубинками, шумовыми гранатами. В перестрелке пострадали трое людей. Были бадержаны более 20 человек, в том числе российский гражданин – сотрудник международной миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков. С травмами головы его доставили в местную больницу. Албанские власти Косово утверждают, что россиянин якобы «был замаскирован под дипломата», а его целью было «помешать полиции».

МИД России выступил с осуждением действий Приштины, назвав это ЧП провокацией, направленной на обострение межнациональной розни, что лишает смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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