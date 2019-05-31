Убийственный долг: четверо молодых людей отправлены за решетку после жестокой расправы над женщиной

В подмосковном Подольске четверо мужчин приговорены к длительным срокам заключения за убийство 27-летней женщины. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, поводом для жестокой расправы стал долг в 87 тысяч рублей, а трое осужденных на момент совершения преступления были несовершеннолетними.

Следствием и судом установлено, что в начале лета 2017 года у 23-летнего жителя г.о. Подольск возник умысел на убийство своей знакомой – 27 летней девушки – из-за нежелания возвращать ей денежный долг в размере 87 тысяч рублей. Для выполнения этого плана он нашел исполнителя и пособников, которым пообещал заплатить по 200 и 100 тысяч рублей соответственно. Ими оказались 17-летние местные жители.

В результате 8 июня 2017 года обвиняемый под обманным предлогом заманил потерпевшую к себе в автомобиль, после чего отправился в сторону лесополосы. По дороге он остановился в безлюдном месте, и потерпевшая вышла из машины. В этот момент на нее напали, ожидавшие по ранее обговоренному плану, остальные соучастники преступления. Они нанесли ей множество ударов по голове монтировкой, после чего, убедившись, что девушка мертва, закопали ее тело в вырытой яме. Орудие преступления – монтировку и две лопаты обвиняемые выбросили в реку Пехорку.

В дальнейшем обвиняемые совершили кражу личных вещей девушки, а также неоднократно проникали в ее квартиру и похищали денежные средства и иное имущество.

Преступление было раскрыто не сразу, но благодаря грамотно спланированной работе следователей и оперативных сотрудников удалось выйти на след обвиняемых. На допросах у следователя они дали признательные показания и сообщили обо всех обстоятельствах совершенного преступления. В ходе осмотра места происшествия следователями с участием сотрудников МЧС – водолазов на дне реки Пехорка были обнаружено орудие преступления и лопаты.

Объем уголовного дела составил 22 тома. Собранные следователем следственного отдела по г. Подольску ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Они признаны виновными в совершении серии преступлений, среди которых убийство (п.п. «ж, з» ч.2 ст. 105 УК РФ), кражи (п. «а, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ), похищение документов (ч.2 ст. 325 УК РФ) и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ).

Приговором суда организатору преступления назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, троим исполнителям по 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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