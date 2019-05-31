Велосипедист получил срок за смертельный наезд на пешехода

Перовский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщила пресс-служба московской транспортной прокуратуры, в ходе судебного следствия установлено, что в октябре 2018 года мужчина, передвигаясь на велосипеде по краю железнодорожной платформы станции Кусково наехал на пассажира, выходившего из электропоезда. В результате столкновения потерпевший упал и от полученных травм скончался в больнице.

Суд с учетом совокупности собранных по уголовному делу доказательств, позиции государственного обвинителя – представителя Московско-Курской транспортной прокуратуры, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Исковые требования родственников погибшего суд удовлетворил на общую сумму более 3 млн рублей.

В надзорном ведомстве уточнили, что приговор суда не вступил в законную силу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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