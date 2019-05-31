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Пятница, 31 мая 2019, 17:19 мск

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ЧП в Москве: мужчина порезал 6-летнего мальчика на детской площадке

В Москве мужчина напал на 6-летнего мальчика на детской площадке и порезал ему руки. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, ЧП произошло 30 мая на детской площадке во дворе жилого дома на северо-востоке Москвы. Мужчина «из хулиганских побуждений» порезал мальчику два пальца на руке.

Ребенку оказана вся необходимая медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время устанавливаются всех обстоятельства произошедшего. предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет «Московский комсомолец», подозреваемый зашел за горку на детской площадке, схватил первого попавшегося ребенка и приставил к его горлу нож. Взрослым, которые находились поблизости, удалось «отбить» мальчика, но тот все же получил резаные раны двух пальцев. Отмечается, что нападавший был в неадекватном состоянии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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