В Москве мать, убившую младенца, отправили на принудительное лечение

В Москве состоялся суд над Татьяной Супрун, обвиняемой в убийстве своего грудного сына в октябре 2018 года. Как передает агентство «Москва», Черемушкинский районный суд столицы отправил женщину на принудительное лечение.

Напомним, трагедия произошла 8 октября в квартире жилого дома в Ясенево. Вечером отец малыша, вернувшись домой, обнаружил тело частично одетого ребёнка в наполненной водой ванне. Днем с ребенком находилась его мать, однако к моменту обнаружения ребенка, она исчезла из квартиры.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребёнка»). После убийства сына Супрун пыталась покончить с собой, но врачам удалось ее спасти.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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