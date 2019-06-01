Громкое преступление в Подмосковье: глава района задержан за убийство любовницы

В Подмосковье задержан глава Раменского района Андрей Кулаков по подозрению в убийстве женщины (ч. 1ст. 105 УК РФ). По данным источников СМИ, речь идет о любовнице чиновника – заместителе председателя Общественной палаты района Евгении Исаенковой.

Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, предварительно установлено, что в ночь на 2 мая 2019 года подозреваемый, находясь в Раменском районе в салоне автомобиля совершил убийство своей 39-летней знакомой, к которой испытывал личные неприязненные отношения, после чего с места происшествия скрылся.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на получение и закрепление доказательственной базы. Назначено проведение судебно-медицинского исследования. Предполагается, что в ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По данным источников РИА «Новости», Кулаков вину отрицает.

Кулаков был назначен главой Раменского района в ноябре 2016 года. До этого, с 31 декабря 2015 года по ноябрь 2016 года, по результатам конкурса замещал должность руководителя администрации Раменского муниципального района.

29 мая Кулаков досрочно покинул пост главы Раменского района Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области, которое цитирует РИАМО. Исполняющим обязанности назначен первый заместитель главы администрации района Николай Воробьев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.06.19

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