ЧП в Москве: педофил напал на ребенка в аквапарке

В Москве мужчина надругался над девочкой в аквапарке. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 1 июня в одном из аквапарков на юго-западе столицы. Подозреваемый совершил развратные действия в отношении девочки 2005 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ («Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Мужчина задержан. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.06.19

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