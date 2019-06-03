В Подмосковье предъявлено обвинение женщине, бросившей детей в хостеле

В Подмосковье предъявлено обвинение женщине, которая бросила своих годовалых детей в хостеле – ей вменяется неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ) и оставление в опасности (ст.125 УК РФ). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошел 28 мая в одном из хостелов в Котельниках. По данным ведомства, подозреваемая с двумя годовалыми детьми, мальчиком и девочкой, пришла в гостиницу под предлогом заселения. Женщина сказала, что забыла паспорт в машине и вышла из здания, оставив там детей, но больше не вернулась.

В настоящий момент она задержана. Во время допроса женщина свою вину не признала и заявила, что оставила детей в хостеле якобы по договоренности со знакомой, которая за денежное вознаграждение оказывала услуги няни.

По ходатайству следствия судом будет решаться вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения.

Как сообщал РИА «Новый День», малышей, которых бросили в хостеле пришлось отправить в больницу, у них были насморк и кашель. Серьезной угрозы для их здоровья и жизни нет, врачи считают их состояние и развитие нормальным.

Напомним, это не первый подобный случай в столичном регионе за последнее время. 26 мая женщина бросила своего 6-летнего сына в игровой комнате одного из московских торговых центров. Спустя семь часов администрация ТЦ попыталась связаться с мамой ребенка по телефону, но та отказалась забирать мальчика и предложила оставить его себе, а затем перестала отвечать на телефонные звонки.

16 мая 21-летняя женщина и ее 27-летний сожитель привезли двухлетнюю девочку в поликлинику на севере Москвы, бросили ее одну и уехали, так как ребёнок мешал их дальнейшим взаимоотношениям.

14 октября 2018 года в подъезде многоэтажного дома в подмосковном Щелкове жильцы нашли 2-летнего мальчика, которого бросила мать. На допросе женщина сказала, что умышленно оставила малыша «ввиду сложной жизненной ситуации и материальных трудностей», после чего отправилась на поезде к подруге в Саратов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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