Это тупик: повышение НДС добивает российскую экономику

Первые полгода с момента увеличения налога на добавленную стоимость (НДС) в России ожидаемо не принесли пополнений в бюджет. Соответствующие выводы опубликованы в «Мониторинге экономической ситуации в России» Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

«Роста поступлений по внутреннему НДС относительно ВВП не произошло, хотя с 1 января 2019 года базовая ставка НДС повысилась с 18 до 20 процентов», – подчеркнули эксперты, слова которых цитирует Lenta.ru.

По оценке экономистов, причиной этого мог стать перенос некоторых сделок на конец 2018 года в преддверии роста ставки. Кроме того, такую ситуацию могло спровоцировать снижение эффекта улучшения качества администрирования и падение налоговой базы.

«В пользу второго объяснения косвенно свидетельствует рост поступлений по внешнему НДС – собираемость этого налога по импорту в России традиционно выше, чем с внутреннего оборота», – поясняется в исследовании.

Напомним, с 1 января 2019 года в России на 2% увеличен налог на добавленную стоимость. НДС является основным источником доходов бюджета за исключением поступлений от торговли углеводородами. По расчетам властей, повышение НДС должно было принести бюджету в среднем 620 миллиардов рублей в год дополнительных поступлений. Предполагалось, что деньги пойдут на финансирование нацпроектов.

Многие экономисты еще год назад заявляли о том, в условиях экономического кризиса увеличение налоговой нагрузки на граждан – абсолютно не верное решение. В частности отмечалось, что расплачиваться за фискальную политику будет не бизнес, а рядовые граждане, так как предприниматели будут компенсировать издержки за счет повышения цен на товары и услуги.

Стоит отметить, что в условиях, когда реальные доходы населения падают шестой год подряд, спрос на товары и услуги постепенно снижается, что и влечет снижение поступлений в бюджет.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.06.19

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