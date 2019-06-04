Громкое убийство бывшего спецназовца ГРУ: задержаны двое подозреваемых

В Подмосковье задержаны двое подозреваемых в резонансном убийстве бывшего спецназовца ГРУ 35-летнего Никиты Белянкина. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, по подозрению в убийстве, которое произошло 1 июня в поселке Путилково Красногорского района во время массовой драки, задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения. Роль каждого из них устанавливается следствием.

В СКР уточнили, что материалы уголовного дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и по факту причинения в драке тяжких телесных повреждений мужчине, за которого вступился погибший (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ), соединены в одно производство.

По местам жительства задержанных лиц проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. Все другие участники происшествия установлены. Следствие определяется с их процессуальным статусом.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 1 июня. По словам друга погибшего Ивана Суханова, вечером Белянкин увидел, как недалеко от его дома толпа выходцев из южных регионов избивает двух молодых людей. Он решил заступиться за них. У экс-военнослужащего при себе был травматический пистолет. Он начал стрелять в воздух, чтобы угомонить нападавших, но в итоге получил удар ножом в область сердца и вскоре скончался на месте происшествия. СМИ отмечают, что Белянкин выступил против толпы численностью 8-10 человек.

Один из прохожих, за которых заступился Белянкин, получил ранение в печень. Сейчас он находится в реанимации. По данным полиции, всего в драке пострадали два человека. Нападавшие сбежали с места преступления.

Суханов уточнил, что к убийству мог быть причастен сотрудник бара, расположенного рядом с местом происшествия: «Либо владелец, либо работник». По его словам, свидетели опознали этого человека.

Сообщается, что Белянкин участвовал в боевых действиях в Сирии. Но 10 месяцев назад ушел из ГРУ из-за окончания контракта. Он рассчитывал пойти работать в МЧС или устроиться на службу в ОМОН.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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