Крупный пожар в Москве: четверо погибли, в том числе двое детей

На юго-западе Москвы произошел крупный пожар в квартире многоквартирного жилого дома, в результате которого погибли четверо человек, двое из которых – малолетние дети.

Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, ЧП произошло сегодня утром на улице Профсоюзная, 94к2 на 5 этаже. В ходе проведения разведки и тушения пожара были спасены четыре человека, двое из них дети, которые были переданы наряду скорой медицинской помощи для осмотра. В тушении приняло участие 9 подразделений – 30 человек личного состава. К 11:09 пожар был ликвидирован.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По данным ведомства, в процессе ликвидации ЧП были обнаружены тела четырех человек, среди которых двое малолетних детей.

В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия и комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.06.19

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