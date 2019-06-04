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Вторник, 4 июня 2019, 17:10 мск

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Расходы россиян снова сокращаются

Жители России после майских праздников были вынуждены вновь затянуть пояса потуже. Как показали последние данные исследовательского холдинга «Ромир», только за неделю с 27 мая по 2 июня повседневные расходы россиян в среднем сократились на 1,5%.

Сообщается, что на прошлой неделе сумма, потраченная на товары повседневного спроса в среднестатистической российской семье, составила 4 183 рубля. Средний же чек за неделю практически не изменился, его значение оказалось равно 526 рублей, что меньше, чем на прошлой неделе на 1 рубль. В «Ромире» отмечают, что небольшое сокращение расходов типично для конца месяца, когда потребители «пребывают в состоянии ожидания получения заплаты».

При этом эксперты обратили внимание, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс недельных расходов «похудел» на 0,5%, а средний чек сократился на 2,6%.

Как сообщал «Новый День», по итогам прошлого года почти пятая часть россиян (18,3%) заявила о снижении размера своей зарплаты, согласно данным исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. При этом, согласно данным Росстата, средний заработок по стране за год вырос на 9,4%. В то же время, судя даже по официальной статистике, реальных доходы россиян продолжают сокращаться шестой год подряд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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