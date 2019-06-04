В Москве дебошир с ножом ранил полицейского

В Москве мужчина при проверке документов всадил нож в ногу полицейскому. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело о применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня днем у жилого дома в проезде Кадомцева. Жители вызвали наряд полиции из-за нарушения общественного порядка в подъезде. В ходе выяснения обстоятельств и проверки документов один из мужчин нанёс сотруднику удар ножом в область ноги.

Сотрудник МВД осмотрен врачами и ему оказана вся необходимая помощь. Нападавший задержан и доставлен в следственный отдел.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.06.19

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