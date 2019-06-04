«Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна»: транзит власти в России натолкнулся на большую проблему

Рост общественного недовольства в России и падение рейтингов одобрения власти станут главной угрозой в период транзита власти накануне завершения президентского срока Владимира Путина. Ситуацию могут серьезно осложнить и внутриэлитная война в «гонке преемников» между участниками неофициального «большого правительства». Такие выводы, как передает корреспондент РИА «Новый день» сделали эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» в новом докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна».

Перестановки в «Политбюро 2.0»

Количество полноправных членов путинского «Политбюро 2.0» с 2017 года возросло с 8 членов до 9: в самый влиятельный неформальный политический институт России вернулся бизнесмен Геннадий Тимченко и вошел секретарь заметно усилившегося Совета Безопасности Николай Патрушев. Таким образом в обновленное «Политбюро.2.0» входят премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, глава Совбеза Николай Патрушев, мэр Москвы Сергей Собянин, бизнесмены Юрий Ковальчук, Аркадий Ротенберг, и Геннадий Тимченко, а также глава «Роснефти» Игорь Сечин, руководитель «Ростеха »Сергей Чемезов и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Тимченко вернулся в «Политбюро 2.0», представительство его союзников в исполнительной власти растет, а экономические проекты успешно развиваются, отмечается в докладе. Ключевым является проект развития инфраструктуры Северного морского пути. Считается, что Тимченко удалось убедить главу государства, что именно «НОВАТЭК» способен обеспечить успех в этом направлении. Союзниками Тимченко выступает группа Ковальчуков, которая после назначения врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова становится наиболее влиятельным игроком на Северо-Западе страны.

Серьезно укрепил свои позиции и Аркадий Ротенберг, который после завершения строительства Крымского моста является привилегированным подрядчиком больших инфраструктурных проектов. Чемезов и Шойгу также набирают «очки», благодаря курируемым им сферам обороны и ВПК, роль которых возрастает в условиях деградации дипломатических инструментов.

По оценке политологов, самым неочевидным функционалом среди членов «Политбюро 2.0» обладает Дмитрий Медведев. «Национальные проекты не всегда курируются лично премьером, да и прошлый позитивный для имиджа и усиления влияния опыт ведения национальных проектов, начатых на втором сроке президентства Путина, полностью повторить невозможно. В итоге можно отметить разве что кураторство им АПК на фоне снижения командного и символического ресурса премьера, а также ослабления ориентированных на его команду бизнесов (в частности, арест братьев Магомедовых)», – говорится в докладе.

При этом в обновленном правительстве РФ влияние полноправных членов «Политбюро 2.0» на персоны министров остается определяющим. Давление на правительство связано с избранной тактикой поведения элитных групп до следующего транзита власти. Каждый член «Политбюро 2.0» претендует на то, чтобы курировать крупную структуру, которая распоряжается большим объемом ресурсов. На подконтрольные структуры они взваливают дополнительный функционал, в попытке угадать пожелания президента. «Практическим выводом становится невозможность доверять частному бизнесу, находящемуся вне сферы влияния членов «Политбюро 2.0». Так, например, секвестр игроков внутри банковской сферы оставил среди частных банков по большей части тех, кто ориентирован на интересы Сечина, Ковальчуков, Ротенбергов и Чемезова», – отмечается в докладе.

Такая ситуация, как отмечают эксперты, приводит к росту роли госструктр в экономике и снижению уровня конкуренции. Частный бизнес становится младшим партнером операторов госкапиталистических проектов – поэтому участники данного блока в докладе были понижены до уровня «Члены ЦК», а список кандидатов в члены «Политбюро 2.0» сократился. Второй важный элемент сокращения этого списка – продолжающаяся внутренняя конкуренция среди групп силовиков и тактика президента на поощрение этой конкуренции. В результате – перегруппировка внутри «Большого правительства», предшествующая транзиту 2021-2024 годов, еще не завершена.

Как говорится в докладе, активная борьба за наполнение кадрового резерва и назначения в регионах продолжится, основными методами конкуренции групп становятся кадровый лоббизм, информационные войны и использование силового инструментария. По оценке политологов, можно ожидать значимых кадровых перестановок в течение ближайшего времени, в первую очередь, в корпоративном секторе. Отчасти эту функцию пытается выполнять Шойгу, «но милитаризация как главная идеология в ежедневном формате в современном российском обществе не более, чем утопия».

Проблема транзита власти

Обсуждение моделей будущего транзита власти началось уже на первом году шестилетнего срока правления действующего главы государства, а подавляющее большинство рассматриваемых внутри элиты сценариев, так или иначе, вращаются вокруг роли Путина в новой конфигурации власти, которая сложится после 2024 года. В качестве одного из вариантов обсуждается «использование опыта транзита в Казахстане (передача сокращенных президентских полномочий преемнику при создании новой статусного позиции и сохранении высокого неформального влияния ушедшего президента)», говорится в докладе.

При этом эксперты обращают внимание, что ситуацию серьезным образом осложнили действия кабинета министров, который очень быстро после своего обновления стал «правительством непопулярных реформ», в том числе, в связи с повышением пенсионного возраста. В таких условиях ключевым вызовом для элиты станут именно антиистеблишментные настроения. Власти уже столкнулись с рядом громких поражений на региональных выборах, в обществе сформировался запрос на политиков нового типа, который на данный момент не удовлетворяют в полной мере ни власть, ни оппозиция.

На этом невыгодном для элиты фоне традиционные методы для нивелирования таких настроений (антиноменклатурная риторика президента и его губернаторов-назначенцев, громкие отставки и привлечение новых кадров, антикоррупционная кампания) уже почти исчерпали свою эффективность, констатируют эксперты.

По их оценке, рост антиистеблишментных настроений потребует создания новых популистских проектов, которые могут быть как «низовыми», так и санкционированными властью. Потенциальными нишами для этого являются региональный патриотизм и экоактивизм. В ближайшее время членам «Политбюро 2.0» придется уделять повышенное внимание публичному продвижению своих проектов и формированию устойчивой репутации. «Это станет преимуществом в новой «гонке преемников», – подчеркивается в докладе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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