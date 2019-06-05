Безработица, снижение зарплат и рост цен: кризис довел россиян до состояния повышенной тревожности

Россия находится в экономическом кризисе, и никакого улучшения ситуации за последние годы не произошло – в этом уверены более половины жителей страны. Не замечают экономических проблем государства только 5% россиян, а остальным пришлось перераспределять бюджет в пользу еды, искать работу и источники средств для выплаты кредитов. К такому выводу, как передает корреспондент РИА «Новый День», пришли аналитики исследовательского холдинга «Ромир» в ходе всероссийского опроса во всех федеральных округах.

В целом наличие экономических проблем в стране признает 89% россиян (против 86% в 2017 году), однако градус тревожности в этой группе серьезно повысился. При этом 51% респондентов считают, что Россия находится в кризисе. В 2016 году так полагали 71% опрошенных, однако в 2017 году россияне решили, что кризис отступил – о плохом экономическом состоянии говорило лишь 40% жителей страны. Но улучшение восприятия экономической ситуации в стране было недолгим.

Еще 38% в настоящее время опрошенных признают, что в стране существуют некоторые проблемы экономического характера, и доля таких россиян снизилась за последние два года.

В то же время полностью отрицают существование экономических проблем только 5% опрошенных – двумя годами ранее так считало 7% россиян. Затруднились ответить на вопрос о состоянии дел в экономике 6%.

Кризис дает себя знать ростом цен и инфляцией. Это отмечает 79% респондентов. На подорожание товаров в основном жалуются люди старше 60 лет, жители городов-миллионников и те, чьи доходы находятся на среднем уровне.

Серьезнее всего за прошедшие два года обострился вопрос о сокращении заработной платы. Если в 2017 году на это жаловался 21% жителей страны, то теперь количество таких работников возросло вдвое – до 42%. Кроме того, о росте безработицы и сокращениях персонала на предприятиях говорят уже 32% опрошенных – против 23% в 2017 году. Зато напряженную международную обстановку на фоне внутренних трудностей стало замечать лишь 22% жителей страны – против 24% в 2017 году и 32% в 2015-м.

На трудности с выплатой кредитов жалуются 12% респондентов (15% в 2017 году), а введение Россией ответных санкций в отношении западных стран задевает уже лишь 9% россиян – в 2017 году санкции замечали 13% опрошенных.

Как полагает президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин, похоже, что в 2017 году россияне жили ожиданием позитивных перемен. «Но в ни 2018-м, ни в текущем году ситуация легче не стала. Цены продолжают ползти вверх, а роста доход нет, что заставляет наших соотечественников опять называть обтекаемое понятие «экономических трудностей» тревожным словом «кризис», – констатировал он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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