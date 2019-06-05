В Подмосковье пропал уроженец Перу: по подозрению в убийстве задержано двое мужчин

В Москве взяты под стражу два молодых человека, подозреваемые в убийстве перуанца, который пропал две недели назад.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, 20 мая потерпевший выехал на автомобиле «Мерседес-Бенц» в сторону Московской области. После этого он перестал выходить на связь, о его местонахождении ничего неизвестно.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство») и ст. 158 УК РФ («Кража»).

По подозрению в совершении преступления задержано двое жителей столицы 1991 и 1992 годов рождения. По версии следствия, они совершили убийство ранее незнакомого мужчины и похитили его кредитную карту. В настоящее время им предъявлено обвинение, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточняет «Интерфакс», что пропавший мужчина – уроженец республики Перу Зару Мамани Оливьер, имевший двойное гражданство.

В группе «Наро-Фоминск | Новости | Происшествия» в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что 37-летний мужчина последний раз был замечен на 87 километре Киевского шоссе около деревни Деденево. Его поисками занимались и волонтеры поискового-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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