«Дело ученых»: кандидата наук из МФТИ подозревают в передаче данных заграницу

В Москве задержан заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев. Он подозревается в передаче за рубеж данных об исследованиях технологий двойного назначения, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Сообщается, что Ковалев вне рамок поставленных ему работодателем задач мог иметь отношение к исследованиям газодинамики и гиперзвуковых технологий, результаты которых передавались в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе. При этом отмечается, что у Ковалева не было доступа к государственной тайне.

Напомним, летом 2018 года стало известно, что 74-летний ученый Виктор Кудрявцев был задержан по подозрению в госизмене за передачу секретных данных Фон Кармановскому научному институту в Брюсселе, с которым ЦНИИмаш работал по программе FP7-SPACE. Свою вину Кудрявцев не признает.

Программа FP7-SPACE, в рамках которой российские ученые сотрудничали с Фон Кармановским институтом, была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе.

Примечательно, осенью Кудрявцев отказался дать показания против задержанного сегодня Ковалева в обмен на смягчение меры пресечения.

Роман Ковалев – кандидат физико-математических наук, в настоящее время занимает должность заместителя заведующего кафедрой космических летальных аппаратов института. Специализация ученого – «Газодинамика. Дистанционное зондирование Земли». Вместе с Кудрявцевым он написал несколько научных трудов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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