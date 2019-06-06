Дефекты элитного восприятия и непрофессионализм: правительство РФ загоняет россиян в «тень», а страну – в вечный кризис

Российская политическая элита существует в искаженной реальности, в которой бедность населения – это нормально и «заслужено». Как считают эксперты, «дефективное восприятие» общества и непрофессионализм чиновников привел к тому, что жители страны перестали доверять власти и уходят в «тень», а страна продолжает существовать в условиях вечного кризиса. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», было высказано сегодня в Госдуме на заседании круглого стола «Неформальная экономика и общественное доверие в России».

По разным оценкам, теневой сектор в российской экономике занимает около 20% от всего объема ВВП. При этом последние несколько лет эта доля постепенно увеличивается, что безусловно негативно сказывается на развитии страны. Как отметил заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов, такая негативная тенденция непосредственно связана с политикой, которую российское правительство проводило последние 25 лет.

«Самозанятые – те люди, которые работают в низкодоходных секторах экономики на низких зарплатах. Им не светит пенсия, у них нет социального пакета и жизнь их не самая хорошая. Понятно, почему так получилось. Это, прежде всего, следствие той политики деиндустриализации, которую, к сожалению, последовательно проводят наши правительства на протяжении последних 25 лет. Закрываются заводы, предприятия, высокодоходные рабочие места не создаются, люди вынуждены заниматься частным извозом, мелкорозничной торговлей», – подчеркнул Емельянов.

Депутат также напомнил, что нынешний кабинет министров не выполнил поручение главы государства по созданию 25 млн высокодоходных рабочих мест. «Для того, что решить проблему радикально и реально, нужно проводить политику индустриализации, создавать рабочие места, о которых президент говорил еще 7 лет назад. У нас такое впечатление, что правительство это просто саботирует. Макроэкономическая политика депрессивна по отношению к обрабатывающей промышленности», – констатировал политик.

«Правительство боится трогать крупные монополии, сырьевой сектор банковский сектор, но отыгрывается на производителях. По отношению к самозанятым доминирует фискальный подход – им главное вывести их из тени и обложить налогами», – добавил Емельянов.

По мнению парламентария, причина, почему все больше граждан страны уходят «в тень», заключается в том, что жители РФ не верят власти и не понимают, куда идут их налоги. «Глубокая пропасть между экономической элитой и теми, кто на эту элиту работает. Люди не хотят выходить из тени, потому что не доверяют власти. Это более широкая проблема, которая имеет не только экономическое, но и политическое измерение», – считает Емельянов.

Профессор кафедры ЮНЕСКО РАНГХиГС, доктор философских наук Олег Митрошенков со своей стороны обратил внимание, что недоверие, сформировавшееся в обществе по отношению к власти, связано с дефектами управленческой элиты страны, среди которых – коррупция, нравственные изъяны, патологическая жадность и отсутствие патриотизма.

«Дефектом является и стремление управляющего класса объяснять трудности внешним воздействием. Известно, что развитость и устойчивость любой сложной системы определяется не вешними, а внутренними факторами. Санкции и падение цен на сырье не могут оправдывать неэффективность управления сложной системой», – подчеркнул Митрошенков.

Кроме этого, профессор отметил искаженную политико-управленческую картину восприятия общества со стороны элиты. «В этой картине, например, бедность – это малоприятное, но терпимое явление. У нас, с одной стороны, общество высокомерных «победителей», с другой – отчаявшихся «проигравших». Это общество несправедливо, немобильно. Управляющая элита еще и свято верит, что работала больше других, была более талантлива, компетентна, и прошла испытания, с которыми другие не справлялась. Вот результаты, правда, говорят об обратном... Полагать собственное материальное благополучие благом для всей страны – это еще один дефект той управленческой картины мира, свойственной для элиты», – сказал профессор.

В этой связи он также отметил, что недоверие общества к власти формируется также в результате инстинктивного чувства граждан, что эта власть не готова защищать ни страну, ни народ. «Люди доверяют своим лидерам еще и потому, что убеждены: в случае кризиса, они не убегут, а засучат рукава и справятся с кризисом. Тем не менее, люди опасаются, что в трудные времена элита предпочтет уехать, а не разделять участь оставшихся. И для этого немало есть оснований», – сказал он и пояснил, что речь идет, в том числе, о пренебрежительных заявлениях чиновников в отношении жителей страны.

«Непрофессионализм российского управляющего класса зашкаливает. Если профессиональные и нравственные качества управленческой элиты на низком уровне, таково и государство. Ее неэффективность вызывает высокий уровень недоверия со стороны населения. По этой причине модернизация идет ни шатко, ни валко. Слабость экономики препятствует развитию станы в целом и не соответствует ее международному весу», – считает Митрошенков.

По его оценке, развитие страны должно начаться именно с управленческой элиты. «Сама элита, которая должна заниматься развитием, должна двусоставная: это управленческая элита, которая работает на создание институтов, механизмов и стимулов, – создает правовые условия и обеспечивает климат. А вторая составляющая – группа, которая осуществляет технологическое развитие – отечественные Илоны Маски и так далее. В совокупности, эти две части элиты развития должны дать синергетический эффект и обеспечить развитие – этого как раз и не наблюдается», – констатировал ученый.

При этом Митрошенков подчеркнул, что речь должна идти именно о развитии, а не о росте. «Непонятно по какой причине, в России используется термин рост, а не развитие. Здесь концептуальная разница: в одном случае речь идет о количественной динамике, в другом – о качественной. Именно развитие выводит систему на новую ступень. Именно эта категория должна утвердиться в управленческом менталитете», – считает профессор.

«Разумеется, если сенатором РФ может стать неподготовленный для этого провинциальный мажор с наклонностями уголовника, а полковники МВД, которые призваны защищать страну, воруют миллиарды – это много объясняет, но не вызывает оптимизма», – заключил Митрошенков.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.06.19

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