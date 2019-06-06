«Приспособились к системе»: официальные профсоюзы «сдали пенсии»

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) «продалась» власти и не смогла ни защитить граждан от пенсионной реформы, ни потребовать от правительства РФ уступок взамен повышения возраста выхода на заслуженный отдых. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал доктор экономических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Худокормов, выступая сегодня в Госдуме на заседании круглого стола, посвященного социально-экономическим проблемам страны.

По оценке многих экспертов, повышение пенсионного возраста крайне негативно отразилось на взаимоотношениях власти и общества. При этом, как считает Худокормов, официальные профсоюзы, вопреки своим прямым задачам – защиты интересов трудящихся, решили не идти на рожон и без боя «сдали пенсии».

«Вот недавно в нашем обществе была острая дискуссия – повышать или не повышать пенсионный возраст. Решили повысить. Как бы в этой ситуации вели себя итальянские профсоюзы, французские? Они бы поставили вопрос так: да мы тут уступаем, мы понимаем, что есть необходимость решать проблему, но тогда уступите и вы», – сказал он.

Профессор пояснил, что уступкой со стороны правительства могло бы стать введение прогрессивной шкалы налогообложения. «До каких пор у нас миллиардер и уборщица будут платить формально один и тот же налог в 13%? Это формальное равенство на самом деле превращается в неравенство, потому что у миллиардера очень много возможностей укрыть свои доходы от налогообложения. Получается, что у нас не просто плоская шкала, она регрессивная – чем больше человек получает и присваивает, тем меньшую долю он платит государству», – констатировал эксперт.

«Ничего подобного сделано не было», – констатировал Худокормов.

С его точки зрения, это связано с тем, как на самом деле формируются доходы ФНПР. «Что они официально утверждают? Что 30% они получают от собственности, а 70% от взносов. Я слышал совсем другие цифры, которым я больше доверяю, судя по их политическому поведению. Основные доходы ФНПР получает от собственности, которую этой организации оставил Борис Ельцин. Ельцин от советских профсоюзов почти всю собственность оставил ФНПР и они значительную часть этой собственности сдают в аренду, получают доходы и на эти деньги вся та чиновничья верхушка и живет», – заявил профессор.

«Ну как они будут защищать трудящихся тогда? Никак, у них совсем другие задачи. У них задачи – сохранить свое элитарное положение в рамках их закрытой организации. Они заинтересованы в том, чтобы не слишком высовываться и не слишком раздражать власть, а приспособиться к той системе, которая есть», – считает Худокормов.

По его словам, для формирования здоровой ситуации на рынке труда необходимо сделать так, чтобы работники чувствовали себя защищенными. «Открытость – это то, чего так не хватает нашим верхам, нашей элите и нашим профсоюзам. ФНПР – это сугубо закрытая организация. Она не публикует свои доходы, зарплаты своих лидеров, численность своих чиновников. Это, конечно, никуда не годится. Чем быстрее мы с этим покончим, тем лучше», – заключил эксперт.

Напомним, 3 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе, против которой выступает до 90% жителей России. В России прошли массовые акции протеста.

Москва, Мария Вяткина

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