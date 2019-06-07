Оборонялся: в Москве полицейский застрелил задержанного

В Москве полицейский застрелил задержанного, который пытался сбежать из отделения внутренних дел через окно. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным ведомства, ЧП произошло сегодня ночью. 7 июня в 03:00 на Соболевском проезде полицейские остановили машину, так как водитель грубо нарушал ПДД. У мужчины имелись внешние признаки опьянения, потому он был доставлен в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств, передает РИА «Новости».

Как оказалось, задержанный находился в розыске правоохранительными органами Узбекистана. Во время допроса он выпрыгнул из окна первого этажа и попытался скрыться. Когда сотрудник полиции догнал задержанного, тот оказал активное физическое сопротивление и пытался завладеть табельным оружием. «Обороняясь, полицейский причинил мужчине огнестрельное ранение, от которого он скончался», – уточнили в ведомстве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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