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Пятница, 7 июня 2019, 17:48 мск

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Дикость: в Подмосковье 11-летняя девочка забеременела от насильника-педофила

В Подмосковье задержан 46-летний мужчина, подозреваемый в изнасиловании 11-летней школьницы. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, девочка уже на шестом месяце беременности.

По данным ведомства, мужчина насиловал ребенка с июня 2018 года по январь 2019 года в квартире в городском округе Лыткарино. При этом, как уточнили в СКР, потерпевшая девочка являлась подругой дочери педофила. В ходе осмотра девочки врачами выявлена беременность 21-22 недели.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Решается вопрос о предъявлении обвинения. В ближайшее время по ходатайству следствия в отношении него будет избрана мера пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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