«Идёшь по Москве – а вокруг мертвая, выжженная пустыня»: в столице погибли рулонные газоны за миллионы рублей

В Москве засохли рулонные газоны, уложенные в рамках программы столичного благоустройства за десятки миллионов рублей. Фотографии выжженных солнцем территорий москвичи публикуют в соцсетях. Пользователи отмечают, что газоны просто не поливали.

«Этот газон рулонный положили 10 дней назад и ни одного раза не поливали, – рассказала Мария К. в «Фейсбуке». В записи стоит геометка «Усадьба Царицыно». – 10 дней!!!!!! И все. Вот она собянинская пахарашелла».

На фото видна желтая высохшая трава с редкими вкраплениями зеленых островков. Автор поста в комментариях пояснила, что так выглядит Шипиловский проезд. «А перед этим содрали землю и зелёную траву, – напомнила москивчка. – Бешеные деньги стоит этот рулон».

О проблеме с газоном москвичи уже направили обращение на портал мэра Москвы «Москва наш город». Под сообщением установлен статус «Готовится ответ».

Фраза «как похорошела Москва при Сергее Собянине» стала мемом около года назад, когда в преддверии выборов мэра столицы в соцсетях стали появляться восторженные отзывы звезд о преобразившемся городе.

Фото

Испорчен оказался и газон в парке «Кожухово», видеоролик опубликован в паблике «Московский активист» в «Фейсбуке». «Вот на что уходят деньги москвичей! Полюбуйтесь на результаты бессмысленного и беспощадного чиновничьего «благоустройства» в Народном парке «Кожухово», – сообщается в паблике. – Всего в 10 метрах друг от друга – пустыня из рулонного газона, уже похожего на сено без полива, и болото, в которое ежедневно утекают сотни литров воды из гидранта для поливальных машин».

Там также отмечается, что благоустройство «за более чем 70 миллионов рублей выполнили компания ВСК-Строй и ГБУ «Жилищник Даниловского района». На сайте госзакупок, действительно, есть контракт на работы по комплексному благоустройству территории Народного парка «Кожухово», заказчиком выступило ГБУ Москвы «Автомобильные дороги Южного административного округа», подрядчиком – ООО «ВСК-СТРОЙ». Сумма контракта составила 62,4 млн рублей.

Согласно данным сайта, фактически было оплачено 49,7 млн рублей, а исполнение по этапу контракта не завершено. Подрядчику дважды выставляли штрафы за просрочку и плохое качество работы, однако это не помешало ГБУ Москвы «Автомобильные дороги Южного административного округа» заключить с этой же фирмой еще два контракта в марте этого года почти на 50 млн рублей.

В комментариях москвичи подтвердили, что проблема с погибшими газонами – не единична. «И так повсюду с этими искусственных газонами, – пишет Татьяна Р. – Идёшь по Москве, а вокруг мертвая, выжженная пустыня. То ли дело натуральная, природная травка. Убили всю природную красоту».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.06.19

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