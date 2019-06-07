Россию ждет трансформация системы госуправления: Путин дал поручение

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству РФ и главам регионов разработать план по трансформации системы государственного управления с применением цифровых технологий. Об этом глава государства заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

«В целом, надо в самые сжатые сроки обеспечить трансформацию системы государственного управления на основе цифровых технологий. Таким образом кардинально повысить эффективность всех уровней управления власти, скорости, качества принятия решения. Я прошу правительство совместно с руководителями регионов представить на этот счет конкретный план действий. Мы много раз об этом уже говорили», – цитирует Путина РИА «Новости».

Глава государства также подчеркнул, что необходима «дальнейшая либерализация законодательства». «Уже в нынешнем году будет запущена цифровая платформа, с помощью которой предприниматели смогут сообщать обо всех незаконных действиях со стороны представителей правоохранительных органов. Такая открытость, на мой взгляд, может стать залогом доверия между обществом, бизнесом, государством», – сказал Путин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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