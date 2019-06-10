В СовФеде внезапно взбунтовались против правительства: «Мы примем этот закон»

Сенаторы Совета Федерации одобрили законопроект о сохранении льгот резидентам особых экономических зон, несмотря на отрицательный отзыв правительства РФ. На заседании комитета по бюджету и финансовым рынкам его председатель Сергей Рябухин предложил Минфину РФ обсудить дальнейшие действия вместе с авторами документа, который в Госдуму внес 21 сенатор и один депутат нижней палаты парламента. Интересно, что в числе инициаторов нововведений в автоматизированной системе Госдумы значится и экс-сенатор Рауф Арашуков.

Законопроект предлагает продлить для резидентов технико-внедренческих и туристско-рекреационных ОЭЗ (особых экономических зон) льготный налоговый режим, поскольку согласно принятым ранее поправкам в Налоговый кодекс, ставка налога на прибыль для них увеличена с 0% до 2% , а страховые взносы – с 14% в 2017 году до 28% в 2019 году.

Правительство РФ выступило против льгот. Основным аргументом стали выпадающие доходы Пенсионного фонда – они составят около 3 млрд рублей, если судить по ситуации на 2017 год. «Правительство не поддержало законопроект, так как это приведет к выпадающим доходам ПФР, а для стимулирования инвестпроектов правительство разрабатывает иные механизмы поддержки», – отметил представитель правительства РФ.

«Вы собираетесь [разработать иные механизмы поддержки], – заявил в ответ соавтор документа сенатор от Томской области Владимир Кравченко. – Вот мы сейчас примем это, и вы будете дальше собираться уже в новых реалиях. В реалиях принятого нового закона».

Сенатор отметил, что сокращение доходов внебюджетных фондов можно получить только при формальных расчетах, потому что «там, где ничего нет, а именно это основная проблема технико-внедренческих зон, там ничего не потеряется – а там, где работает, наоборот, плюсы получаются, поскольку есть дополнительные доходы».

Кравченко напомнил, что с момента внесения законопроекта в Госдуму в него уже были внесены поправки, и теперь документ подразумевает не продление общего льготного режима для ОЭЗ, а отсчет льготного времени для каждого участника в отдельности. «Мы устанавливаем льготы каждому резиденту, по аналогии, как филиалы Сколково, как в научно-технологических долинах, – пояснил он. – Здесь под раздачу попали 5 регионов, 6 зон. Ну и еще кластер туристко-рекреационный. Почему для одних эти преференции действуют? Когда ваш этот мифический [закон] будет разработан, тогда давайте будем смотреть. Мы два года слышим, что будет когда-то разработан единый закон о преференционых мерах поддержки, но его на сегодняшний день нет».

Председатель комитета СФ Сергей Рябухин предложил коллегам поддержать документ с учетом замечаний, и законопроект в итоге был одобрен единогласно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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