В СовФеде согласились запретить рекламу детского питания

Запрет рекламы детских молочных смесей для малышей первого года жизни стал еще ближе к реальности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму в апреле этого года, сегодня поддержали члены комитета Совета Федерации по экономической политике.

В частности, сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко сообщила, что закон имеет очень важную социальную направленность. «В процессе первого года жизни ребенка меняется состав молока, и могут сформироваться те пищевые пристрастия, которые характерны для здорового образа жизни в дальнейшем», – отметила она, напомнив, что по образованию является врачом-педиатром. При этом Кусайко уточнила, что ко второму чтению законопроекта в Госдуме можно будет рассмотреть поправку, разрешающую раздачу купонов социально незащищенным слоям населения.

Внесенный в Госдуму законопроект предполагает внесение изменений в федеральный закон «О рекламе. «Запрещается реклама детских молочных смесей (заменителей женского молока), предназначенных для вскармливания детей в возрасте от О до 12 месяцев жизни, включая продвижение продукции в местах продаж, в том числе с помощью использования специальной выкладки товара, купонов на скидку, бонусных товаров, распродаж, продаж по сниженным ценам, продаж ниже себестоимости и в виде нагрузки при покупке иных товаров, а также путем раздачи образцов или иных средств продвижения товаров непосредственно потребителю», – говорится в законопроекте. Фактически информация о таких смесях в случае принятия законопроекта будет разрешена только на медицинских выставках, семинарах и конференциях, а также в специализированных медицинских изданиях.

В пояснительной записке к документу говорится, что новый закон должен стимулировать матерей вскармливать детей грудным молоком, а не искусственными смесями. Запрет «сократит вероятность принятия необоснованных решений об отказе от грудного вскармливания и раннего ведения продуктов прикорма», уверены авторы документа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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