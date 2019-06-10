«Серым» пассажирским перевозчикам выпишут крупные штрафы

«Серым» пассажирским перевозчикам повысят штрафы. Соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму Госсоветом Удмуртии, сегодня одобрили члены комитета Совета Федерации по экономической политике. В случае принятия закона, штрафовать можно будет не только водителя автобуса, но и индивидуального предпринимателя, должностное лицо и юрлиц – при этом размер штрафа составит до 200 тысяч рублей.

Сейчас субъекты РФ по закону могут устанавливать места, из которых заказные пассажирские автобусы могут отправляться до трех раз в месяц. За нарушение предусмотрен штраф для водителя в соответствии с КоАП – за посадку и высадку пассажиров в неустановленном месте он заплатит 3 тысячи рублей. Однако, как полагают в Госсовете Удмуртии, это не останавливает недобросовестных перевозчиков, которые фактически совершают нелегальные регулярные рейсы – чем наносят ущерб легальным бизнесменам, поскольку перехватывают пассажиров. Кроме того, такие перевозчики экономят на безопасности пассажиров, уверены депутаты.

«Проблема регулярных перевозок, осуществляемых под видом заказных, в настоящее время приобрела значительные размеры, – говорится в пояснительной записке к законопроекту. – По данным прокуратуры Удмуртской Республики, только в Удмуртской Республике более 60 перевозчиков регулярно перевозят пассажиров по межмуниципальным маршрутам под видом заказных». При этом в 2017 году в Удмуртии было выявлено 13 таких фактов, в 2018 году – 25. Штраф в 3 тысячи рублей нелегалов не останавливает.

Законопроект предлагает ужесточить санкции за такие перевозки, предусмотрев наказание не только для водителей, но и штрафы для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 80 до 100 тысяч рублей, и для юрлиц от 100 до 200 тысяч.

Законопроект был внесен в Государственную думу в марте этого года и направлен в комитет по транспорту и строительству, а в мае рассмотрен Советом Госдумы. Отзывы и предложения в нижней палате парламента ждут до 19 июня, в июле планируется рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.06.19

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