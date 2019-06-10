Жестокое убийство в Москве: следствие просит арестовать шестерых подозреваемых

Следователи направили в суд ходатайство об аресте шести подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Задержанным – от 23 до 29 лет. Сотрудники Следственного комитета намерены выяснить роль каждого из них в совершении преступления.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве, ходатайство об аресте подозреваемых направлено в суд сегодня.

Следователи полагают, что компания из шести мужчин убила Чуева в парке на юго-западе столицы. Мастер спорта в ночь с 7 на 8 июня гулял с девушкой в парке Южного Бутова и сделал замечание компании мужчин. Те нецензурно выражались в общественном месте и оскорбляли других гуляющих. Замечание хулиганам не понравилось, и они набросились на Чуева. Во время драки мужчина вместе с одним из нападавших упал с моста в воду, однако там его ударили еще несколько раз. «От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», – уточнили в ведомстве.

После убийства преступники напали на девушку убитого мастера спорта и еще нескольких человек, и только потом покинули парк.

По подозрению в убийстве силовики задержали шесть человек в возрасте от 23 до 29 лет. Агентство «Спутник. Таджикистан» со ссылкой на собственный источник уточняет, что задержанные являются гражданами Таджикистана.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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