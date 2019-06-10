«Ждите проблем»: застой в экономике ведет Россию к социальным потрясениям

Экономический застой, который сейчас переживает Россия, грозит обернуться социальными потрясениями, а «прорыв», обещанный правительством РФ, вряд ли возможен при нынешней системе. С таким предупреждением, как передает корреспондент РИА «Новый День», выступили участники сессии ПМЭФ-2019 под названием «Войти в пятерку ведущих экономик мира. Решения для России».

В частности, как отметил модератор дискуссии, бизнес-омбудсмен Борис Титов, России не удастся войти в пятерку ведущих экономик мира, не меняя экономических инструментов. Более того – страна может уступить Индонезии и свое шестое место. Сейчас корректировка цен на нефть не помогает повысить доходы населения, все средства лишь наращивают золотовалютные резервы, которые с 2008 года они увеличились на 24% – при том, что суммарный рост ВВП за это же время не достиг и 4%, а реальные доходы населения ушли в минус.

В свою очередь, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан предупредил, что рост экономики ниже 3% в ближайшие годы приведет к социальным проблемам. «Экономика с институтами рентного типа (такая, как наша) перехватывает низкие результаты роста, они не доходят до населения, – пояснил он. – А если люди видят, что у кого-то прирастает, а у них продолжается «похолодание» внизу, к ним весна не пришла, то ждите проблем. И я думаю, что в сентябре на выборах мы эти проблемы увидим». Вместе с тем Аузан обратил внимание, что сегодня в отношении России действуют санкции 97 стран мира, что составляет больше половины мирового ВВП. В результате – чтобы сохранить даже существующее положение дел, экономика России должна расти более серьезными темпами.

«В нашей экономике очень высокая сила трения, – отметил эксперт. – И крайне невысокий уровень доверия групп между собой. Французские экономисты посчитали, что мы можем поднять ВВП на душу населения на 69%, если уровень доверия в стране будет, как в современной Швеции. А что мешает повышению доверия в стране? Конечно, рыба тухнет с головы. Нескоординированность силовых служб создает чрезвычайно высокие транзакционные издержки в экономике». Кроме того, полагает он, бизнесу самому стоит отказаться от призыва силовиков в корпоративные конфликты – а именно такой тип поведения продемонстрировало «дело Калви».

В стране надо менять взаимодействие всех частей политической системы, представительной, исполнительной, судебной властей, уверен вице-президент Союза адвокатов России Евгений Тарло. Представительной власти следует контролировать основные решения исполнительной, а судебную должна контролировать общественность. «Кто сегодня решает, плохой судья или хороший? Квалификационная коллегия судей. А из кого она состоит? Преимущественно из тех же самых судей. И как правило, они не выдают своих, – констатировал Тарло. – А должен быть представитель бизнес-омбудсмена. Представители общественности – их должно быть чуть-чуть больше, чем судей, и тогда появится баланс».

Президент-председатель правления банка непрофильных активов (Банк «ТРАСТ») Александр Соколов в качестве основных проблем указал недопустимый уровень коррупции, экономически неоправданную налоговую систему и слабую эффективность судебной системы. Эти тезисы подтверждает тот факт, что крупный бизнес предпочитает судиться за пределами России.

При всем этом у государства фактически нет долгострочной стратегии развития страны. «Есть план до 2024 года. А дальше что? – задался вопросом заместитель председателя ВЭБ.РФ Андрей Клепач. – У нас есть идея на 2025 год? У китайцев есть на 2050-й». Именно сейчас нужно закладывать задел на будущее, уверен он – если потерять время, то Россия окажется в проигравших в будущем. «Нацпроектами жизнь не ограничивается»", – подчеркнул он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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