«Чуда не будет»: доходы населения продолжат падение

Роста реальных располагаемых доходов населения в этом году ждать, скорее всего, не приходится. В первом квартале реальная зарплата увеличилась на 0,4%, а доходы граждан уменьшились на 2,3%. В целом годовой рост реальной зарплаты в этом году составит лишь 1,5%. К такому выводу, как передает корреспондент РИА «Новый День», пришли эксперты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ в очередном бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе».

Экономисты обратили внимание, что новая методика оценки доходов, расходов и сбережений, которую Росстат применяет с начала 2019 года, не привела к серьезному улучшению динамики реальных доходов населения. При этом противоречие между ростом зарплат и снижением доходов эксперты объясняют несколькими факторами: это снижение численности работников крупных и средних предприятий, снижение реального размера пенсии, сокращение удельного веса доходов от предпринимательской деятельности и собственности в доходах населения, а также рост обязательных платежей и взносов.

По новой методике Росстата, в 2018 году доходы населения выросли на 0,1% в годовом выражении – хотя по старой они уменьшились на 0,2%. Годовой темп роста зарплаты составил 6,8%, однако реальные располагаемые доходы населения фактически не изменились. Эксперты отмечают, что в 2018 году был достигнут самый большой по абсолютной величине отрицательный разрыв темпов прироста зарплаты и доходов. Причинами этого явления аналитики называют устойчивое снижение числа работников крупных и средних предприятий и стагнацию занятости в малых компаниях. Зарплата работников организаций без учета малого бизнеса составила 49 895 рублей в месяц, показав годовой рост в 11,1%, а зарплата работников всех организаций выросла на 10,9% (до 43 445 рублей в месяц.) – в то время, как у наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц зарплата выросла всего на 9,6% до 37 889 рублей в месяц. При этом реальный размер пенсий при этом не вырос даже с учетом невысокой инфляции – страховые повысились на 3,7%, социальные на 2,9%.

«Это связано с тем, что, кроме отсутствия индексации пенсий работающим пенсионерам, имел место эффект высокой базы, порожденный единовременной выплатой пенсионерам 5 тыс. руб. в начале 2017 года, – пояснили в Институте. – Наряду с низким темпом роста других социальных выплат, это привело к небольшому снижению удельного веса социальных трансфертов в денежных доходах населения (с 19,6% в 2017 г. до 19,4% в 2018 г.), несмотря на продолжавшийся рост численности пенсионеров».

Снизилась и доля доходов от предпринимательской деятельности: в 2017 году с 7,8 до 7,6%, в 2018 г. еще на 0,1 процентный пункт – тогда как в 2014 году эта цифра составляла 8,4%. Вниз пошли и доходы от собственности: в 2018 году они составили 4,9%, свою долю в это внесло снижение ставок по банковским депозитам. Удельный вес обязательных платежей, напротив, вырос с 11,1% до 12,1%.

Покупательная способность населения в 2018 году выросла по сравнению с 2017 году по 19 основным продуктам питания из 24. В основном это сахар-песок, репчатый лук, крупы и подсолнечное масло. По пяти продуктам питания покупательная способность доходов снизилась, среди них – морковь, капуста, и яблоки.

При этом по сравнению с 2014 годом более чем на 25% сократилась покупательная способность населения по сливочному маслу, на 23,2% – по чаю черному, на 22,9% – по рыбе мороженой, на 22,8% – по маргарину, на 17,3% – по яблокам, на 8,2% – по молоку, на 7% по белому хлебу, и на 10% – по черному.

В первом квартале 2019 года реальная зарплата по всей экономике выросла на 0,4% в годовом выражении. При этом у работников бюджетной сферы (по майским указам президента) она пока выросла всего на 0,2% – поскольку индексация пройдет только 1 октября, однако численность самих сотрудников бюджетного сектора продолжает снижаться: в первом квартале 2019 года она сократилась на 1% по сравнению с прошлогодним уровнем.

Реальный размер назначенных пенсий в первые три месяца этого года увеличился на 0,7%, хотя индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров составила 7,05%. Этот разрыв эксперты объясняют отсутствием индексации для работающих пенсионеров, которые в России составляют 22%, индексированием только начисленной пенсии, но не социальной надбавки, и ростом цен.

Таким образом, в первом квартале 2019 года чуда не произошло: доходы населения по сравнению с началом прошлого года сократились на 2,3%. Что касается покупательной способности, то за первый квартал этого года она упала по 17 из 24 основных продуктов питания – серьезнее всего по капусте (на 41,2%), сахару (20,2%), луку (18,1%), крупам (15,6%), курам (15,4%) и яйцам (12,7%). Например, набор продуктов для щей стал дороже на 13,9%.

Аналитики пояснили, что на покупательную способность россиян повлияли невысокие темпы роста доходов при ускорении инфляции, которая связана в том числе с ростом НДС и акцизов на бензин. При этом перспективы не обнадеживают. Экономисты считают, что падение реальных доходов населения в этом году, скорее всего, продолжится.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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