Крупный пожар в Подмосковье: сгорела лесопилка

В подмосковном Королеве произошел крупный пожар на лесопилке. По данным регионального главка МЧС, возгорание произошло сегодня утром около 07:10 в поселке Торфопредприятия. К 07:55 пожар удалось локализовать на площади 4 700 квадратных метров.

В 08:41 огонь удалось ликвидировать. Для тушения было привлечено 17 единиц техники и 43 человека. Информации о пострадавших нет.

Судя по комментариям в соцсетях, пожары в поселке происходят достаточно часто. Местные жители опасаются, что власти планируют возведение нового жилого комплекса на месте сгоревших построек.

«Когда за период в полтора года сгорело 4 дома мы решили, что уже готов новый план застройки и чистят место уже. Сегодня, когда увидела как проехало 4 пожарки, стало страшно, неужели продолжается», – пишет одна из пользовательниц в группе «ВКоролеве».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.06.19

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