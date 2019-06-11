«Дело» Ивана Голунова: в СовФеде призвали применить закон о фейках к МВД

Сегодня сенатор Людмила Нарусова потребовала применить к МВД «закон Клишаса» о фейках в связи с «делом» Ивана Голунова. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», политик заявила на пленарном заседании Совета Федерации.

«Уважаемый сенатор Клишас! – обратилась она к автору скандального закона, напомнив его же слова о необходимости возбуждать уголовные дела только в случае общественной опасности фейков. – То, что делало МВД: постоянное вранье, изворачивание – то был у него дома какой-то аппарат для наркотиков, потом его не было, это его квартира или уже не его. Вот это вранье не вызывает доверия к следствию. Не говоря уже о доказательной базе. Так это же – фейки! Причем фейки, которые вызвали общественное возбуждение, завтра намечается большой марш в поддержку [Голунова] – именно потому, что фейковые новости МВД в оправдание того тупого беспредела, который они делали, вызвали общественное возмущение. Давайте применим закон – зачем мы его принимали? Вот есть данная конкретная ситуация».

Нарусова сообщила, что ситуация с Голуновым стала основной темой обсуждения на полях Петербургского экономического форума. «На форуме только об этом и говорили. Это ущерб национальной безопасности страны! Давайте применим этот закон по отношению к МВД, который дает фейковые новости для того, чтобы оправдать свои заказные дела», – подчеркнула сенатор.

Нарусова также предложила создать парламентскую комиссию, чтобы проконтролировать работу правоохранительных органов в ситуации с «делом» Голунова. Однако договорить сенатору не позволили: время для ее выступления закончилось, и микрофон был отключен. Спикер СовФеда Валентина Матвиенко почему-то не стала продлять время Нарусовой, хотя всем остальным выступающим такая поблажка была сделана.

При этом Матвиенко сообщила, что в понедельник встречалась с генпрокурором РФ Юрием Чайкой, который «дал абсолютные гарантии, что дело будет находиться под строгим контролем Генпрокуратуры и лично под его контролем». «История эта нехорошая, правда», – сказала спикер верхней палаты парламента, пообещав позже уделить ситуации с Иваном Голуновым отдельное время.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.06.19

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